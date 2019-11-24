Rus ve Cezayir donanmaları Akdeniz’de ortak tatbikat düzenledi

Deniz güvenliğinin sağlanması tatbikatına Rus donanmasına ait Amiral Makarov fırkateyni, Vasiliy Bıkov devriye gemisi ile kurtarma römorkörü SB-739 katıldı.

Mayınlı bölgelerin aşılması, sivil gemilerin kontrolü ve mürettebatının korsanlık veya yasadışı ekonomik faaliyetlerinden şüphelenilen yabancı gemilerin denetimi tatbikatında ayrıca, gemilerden top atışı ve zor durumda olan bir gemiye ortak yardım faaliyeti gerçekleştirildi.

Karadeniz Filosu bilgi destek servisi, tatbikatın deniz aşamasının sonunda gemilerin Cezayir limanına demir attığını bildirdi. Limanda kaldıkları süre içinde, Cezayir’in tarihi yerlerini gezecek olan Rus denizciler, Cezayirli askerleri kendi gemilerinde ağırlayacak.