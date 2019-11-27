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01:36 27 Kasım 2019
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    Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı

    Akıncı: Kıbrıs sorununda bahardan sonra hareketlilik beklenebilir

    © AA / TAK
    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda 2020’nin baharı sonrasında yeni bir hareketliliğin beklenebileceğini söyledi.

    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in arabuluculuğunda Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin ardından Kıbrıs'a dönüşünde Lefkoşa'daki Ercan Havaalanı'nda değerlendirmelerde bulundu.

    Akıncı, Kıbrıs’ta varılacak bir çözümüm siyasi eşitliğe dayalı, iki kurucu devletin ortaklığını esas alan, egemenliğin iki toplumdan kaynaklanacağı, iki kesimli iki toplumlu federal bir yapının Berlin’deki üçlü toplantıda hedef olarak belirlendiğini ve BM zemininde başka bir çözüm olmadığını kaydetti.

    Federal çözüm sağlanamadığı koşullarda Ada'daki bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğine dikkati çeken Akıncı, halkın bunu istemediğini, eşitlik ve güvenlik temelinde bir çözümün halkın ve gelecek kuşakların yararına olacağını vurguladı.

    Berlin’deki görüşmelerin yararlı ve verimli olduğunu, aynı zamanda olumlu adımlar oluşturduğunu kaydeden Akıncı, 'siyasi eşitlik', 'kararlara etkin katılım' ve 'dönüşümlü başkanlık' konularının BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında değindiği belgelerde yer alan hususlar olduğunu kaydederek, siyasi eşitliği ve unsurlarını içermeyecek bir çözümün gündemde olmadığını ifade etti.

    Yöntem konusuna da değinen Akıncı, bundan sonra müzakerelerin artık ucu açık ve 'sırf görüşme yapılsın diye' yapılmayacağını, öncelikli olarak temel konularda stratejik anlaşma hedeflenip ardından ayrıntıların tamamlanacağını aktardı.

    © Fotobank.ru/Getty Images /
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    'Geçmiş mutabakatlar geçerliliğini koruyacak'

    Geçmiş mutabakatların geçerliliğini koruyacağını söyleyen Akıncı, sürecin aciliyet arz ettiği, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olması gerektiğinin ve sürecin bu defa farklı olacağının BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamasında da yer aldığını hatırlattı.

    Akıncı, Guterres'in sürece olan desteğinin son derece önemli olduğunu kaydederek, bundan sonraki süreçte referans kavramlarının tamamlanması ve uygun aşamada beşli konferansın toplanması için Guterres'in bizzat çaba göstermeye karar verdiğini belirtti.

    Garantör ülkeler, BM, AB ve uluslararası toplumun desteğinin ve iki toplumun sürece sahip çıkmasının önemli olduğunu belirten Akıncı, sivil toplumun ve halkın kendi geleceğine sahip çıkmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

    'Guterres, beşli görüşme için acele etmeyeceği mesajını verdi'

    Akıncı, bundan sonraki yol haritasının nasıl şekilleneceği konusundaki soruya, Kuzey Kıbrıs'ta seçimlerin beklendiğini, İngiltere'de Brexit sürecinden dolayı aralıkta seçim yapılacağını, Yunanistan'da da yeni seçilmiş bir hükümet olmasından dolayı Türkiye ile yeni diyaloğa başladığını belirterek, Guterres'in beşli görüşme için çok aceleci davranmayacağı mesajını Berlin'deki görüşmeler sırasında verdiğini kaydetti.

    Mustafa Akıncı, gerçekçi beklentinin ise bahar ayları sonrasında Kıbrıs sorununda bir hareketliliğin başlayacağı yönünde olması gerektiğini kaydetti.

    Akıncı, Berlin'deki görüşmeler öncesi Kuzey Kıbrıs'ın Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü dışında herhangi bir Türk yetkiliyle teması olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

    "Türkiye zaten benim 2 yıldır ne yaptığımı biliyor, bizim siyasi partilerimiz de biliyor, Sayın Lute'un temasları dahil olmak üzere tüm yaptığımız görüşmelerin tutanakları ve raporları onlara da gidiyor. Hükümetimize de meclisimize de gidiyor ki muhalefet de oradadır. Türkiye yetkililerine de ulaşmaktadır. Zaten halkımıza da yeri geldikçe açıklamalarda bulunmaktayız. Partilerle ayrıca toplanmaktayım."

    Bir diyalog ve istişare mekanizmasının önceden beri bulunduğunu aktaran Akıncı, bu mekanizmanın bundan sonra daha da gerekli hale geleceğini, bu tür sorunların ancak kolektif çabayla ve halkın sahiplenmesiyle sonuca ulaştırılabileceğini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Nikos Anastasiadis, Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM), KKTC, Kuzey Kıbrıs, Mustafa Akıncı
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