Türkiye ile Kıbrıs arasında sondaj gerilimi: Konu Lahey'e taşındı

Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda uzun süredir gerginlik yaşayan Kıbrıs, konuyu Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı.

Türkiye, Kıbrıs'ın sondaj çalışmaları için lisans verme yetkisi olmadığını ve çokuluslu şirketlere verdiği lisansların bazı bölgelerinin Türkiye kıta sahanlığına girdiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, bölgelerindeki egemenlik haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını dile getirdi.

Anastasiadis Lefkoşa'da yaptığı açıklamada, "Lahey'e başvurmamızın büyük bir amacı var" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis ayrıca, Kıbrıs'ın Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine niyetleriyle ilgili bir bildirimde bulunmaya çalıştığını ancak söz konusu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyleyerek "Bu yüzden bildirim başka şekilde gönderildi" dedi.

Kıbrıs'ta yayın yapan Sigma TV ise, bildirimin faks yoluyla gönderildiği bilgisini geçti.

Öte yandan Anastasiadis, uyarının alındığına dair kanıtın olduğunu ve dolayısıyla mahkemeye başvuru haklarının bulunduğunu vurguladı.