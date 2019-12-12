ABD uçak gemisine Türk fırkateynleri eşlik etti

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman ile Türk fırkateynleri Doğu Akdeniz'de eğitim ve tatbikat düzenledi.

Tatbikata Amerikan Donanması'ndan USS Harry S. Truman (CVN-75) uçak gemisi ve görev grubu katılım sağlarken Türk Donanması'ndan Gabya sınıfı fırkateynler katılım sağladı.

PASSEX (savaş veya insani yardım zamanlarında iletişim ve işbirliği içinde olmalarını sağlamak için iki donanma arasında yapılan bir tatbikat) iki kuvvetin katılımı ile Doğu Akdeniz'de icra edildi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde '#WeAreNATO' etiketi kullanıldı.