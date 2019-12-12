Tobruk’taki Temsilciler Meclisi: Trablus-Ankara anlaşması geçersiz, BM'den tanımamasını talep ettik

Libya'nın doğusundaki Tobruk’ta bulunan Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nı imzalayan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin böyle bir yetkisinin bulunmadığını savundu. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu da anlaşmanın tanınmaması talebiyle BM'ye başvurduklarını duyurdu.

Üçe bölünmüş Libya'da, bir taraf, diğer tarafın Türkiye ile vardığı tartışmalı anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia etti.

Doğuda, Mısır sınırına yakın Tobruk’ta bulunan Temsilciler Meclisi Hükümeti, Birleşmiş Milletler'den (BM) de Türkiye ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı tanımamasını talep etti.

Libya'nın güneyindeki çöllük Fizan bölgesini ise radikal İslamcı Selefi militanlar kontrol ediyor.

Atina'da basın toplantısı

Türkiye ile varılan anlaşmaya misilleme olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Büyükelçisi'nin sınırdışı edildiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa gazetecilere açıklamalar yaptı.

"Anlaşmanın reddedilmiş ve geçersiz olduğunu vurgulamak için buradayız" diyen Tobruk’taki Meclis'in Başkanı Agila Salih İsa, "Anlaşmayı imzalayanların bunu yapmak için yasal yetkisi yok, çünkü hükümetin kendisi reddedilmiş durumda. İki kez güvenoyu alamadı ve mecliste resmen yemin etmedi" gerekçesini sundu.

Daha önce Yunan hükümeti, Ankara-Trablus anlaşmasının Yunan karasularını da kapsadığını söyleyerek BM'ye itirazda bulunduğunu duyurmuştu.

BM'den tanınmaması talebi

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu da BM'ye anlaşmayı tanımaması çağrısı yaptı.

Ankara ile Trablus'taki meclislerde kabul edilen anlaşmanın onay için BM'ye gönderildiği bildirilmişti.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yusuf el Akuri, "Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk tarafı arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'nı kabul etmemesi talebiyle BM'ye resmi başvuruda bulunduk" açıklamasını yaptı.

Arap Birliği’nden de takibat talebi

Akuri, Arap Birliği’ne de durumu takip etmesi talebiyle başvurduklarını sözlerine ekledi.

Salı günü de Atina'dan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle itirazlarını BM'ye sunduğu açıklaması gelmişti.

Hafter'den 'Trablus'un merkezine ilerleyin' emri

2014'te seçilen, doğudaki Tobruk'u merkez alan meclis, Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO) tarafından destekleniyor.

Nisandan beri Trablus'u ele geçirmek için operasyon yürüten Hafter'den son olarak LUO'ya "Trablus'un merkezine ilerleyin" emri geldi.