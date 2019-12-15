Güney Kıbrıs Yönetimi: Türk İHA ve SİHA’larının Kuzey Kıbrıs’a konuşlandırılması istikrarsızlaştırıcı bir adım

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kuzey Kıbrıs’a konuşlanacak Türk İHA ve SİHA’larına "Zaten istikrar sorunlarıyla karşı karşıya kalan bu bölgede Türkiye’nin istikrar bozucu yeni bir önlemi" tepkisini gösterdi.

Güney Kıbrıs Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine Türkiye'nin verdiği yanıtlar ve bu kapsamda Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale Havalimanı'nda silahlı ve silahsız insansız hava aracı üssü kurma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk İHA ve SİHA’larının Kuzey Kıbrıs’a konuşlandırılmasını "Doğu Akdeniz’deki durumu istikrarsızlaştırıcı adım" diye niteleyen Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, "Açıkçası bu durum, zaten istikrar sorunlarıyla karşı karşıya kalan bu bölgede Türkiye’nin istikrar bozucu yeni bir önlemidir” dedi.

'Sıcak çatışma beklemiyoruz'

Ankara’nın bu tür eylemlerinin Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmadığını belirten Kusios, "Türkiye’nin sadece Kıbrıs’ın işgal altındaki topraklarının işlerine müdahale etmekle kalmayıp aynı zamanda oradaki olayların seyrini belirlediğinin de bir kanıtı" iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk basınındaki haberlere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmalar sonrasında oluşan gergin ortama ilişkin bir soruya karşılık, durumun endişe verici olduğu, ancak sıcak bir olay yaşanmasını beklemedikleri yanıtını verdi.