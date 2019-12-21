Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı: ABD'den silah alma niyetinde değiliz

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının siyasi ve diplomatik öneme sahip olduğunu söyledi.

Christodoulides, "ABD'nin uyguladığı ambargo ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyordu ancak Güney Kıbrıs, ABD'den silah alma niyetinde değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, ABD'nin bu kararının Doğu Akdeniz'e nasıl yaklaştığını ve Güney Kıbrıs, Yunanistan ile İsrail arasındaki üçlü iş birliğine yönelik güçlü mesajlar verdiğini söyledi.

ABD'de Kongrede kabul edilen, belirli koşullar ve sınırlamalar altında Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılmasını öngören tahsisatlar yasa tasarısı dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmıştı.

Yasanın doğrudan Güney Kıbrıs ile ilgili bölümünde ABD'nin 1987'den bu yana bu ülkeye uygulamakta olduğu silah ambargosunun şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor.

Ambargonun kaldırılması için Güney Kıbrıs'tan bazı şartları yerine getirmesi isteniyor

Bu bölümde satılan silahların son alıcısının Güney Kıbrıs yönetimi olması gerektiği vurgulanırken, Güney Kıbrıs'ın kara para aklamayla mücadeleye devam ettiğinin ve Rus askeri gemilerinin Rum limanlarını kullanmadığının Kongreye tescil edilmesi şartı getiriliyor. Buna göre en az yılda bir kez ABD yönetiminin Kongreye, Güney Kıbrıs'ın bu şartlara uyup uymadığını tespit eden bir rapor sunması gerekiyor.

Yasada ayrıca, bölgede "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımları kapsamına girecek adımlardan uzak durulması gerektiği de vurgulanıyor.