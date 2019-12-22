Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özersay: Kıbrıs'ta federasyon koşulları mevcut değil, taraflar birbirine güvenmiyor

Kuzey Kıbrıs'ta insansız hava araçları (İHA) operasyonunun bir süredir devam etmekte olduğunu hatırlatan Özersay, Türkiye'de Dalaman'dan kalkan İHA'ların arama ve sondaj yapılan bölgelere intikal ettiğini söyledi. Özersay, yeni dönemde bu operasyonu daha etkili hale getireceklerini kaydederek, "Geçmişte, mesafe faktörü sebebiyle 24 saatlik takip sorunluydu. Bu sebeple tüm operasyonun daha etkili olması için KKTC havaalanının kullanılmasına izin verdik." dedi.
Türkiye'nin halihazırda Boğaz bölgesinde bir hava koridoruna sahip olduğunu ve bunu askeri ihtiyaçlar için kullanıldığını belirten Özersay, "KKTC, ihtiyaç olduğu sürece olanakları çerçevesinde Türkiye ile iş birliği yapacaktır." diye konuştu.
Güney Kıbrıs'a karşı ekonomik misilleme
Böyle bir durumda, Kuzey Kıbrıs'ın da Güney'e karşı bir ekonomik misillemede bulunacağını kaydeden Özersay, "Bir turistin Larnaka Havaalanı aracılığıyla kuzeye ulaşması hususunda seni rahatsız eden nedir? Eğer ekonomime zarar vermek için bu konudan faydalanmaya çalışırsan, ben de aynısını yaparım." ifadelerini kullandı.
Özersay, Güney Kıbrıs'ın bütünlüklü çözümü istediğini iddia etse de attığı yeni adımlarla samimi olmadığını gösterdiğini savundu. Ada içerisindeki gayri resmi geçişlerin arttığını kaydeden Özersay, bunun engellenmesi için iş birliği teklifi gelirse BM aracılığıyla bunu yapmaya hazır olduklarını söyledi.
'Federasyonun Kıbrıs açısından da olumlu sonuçları olabilirdi'
Özersay, Kıbrıs meselesinde bütünlüklü çözümün sağlanamamasının ana nedenlerinin ele alınmaması halinde bir asır bile geçse hiçbir yere varılamayacağını belirtti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)