İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında 'EastMed' anlaşması imzalandı

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa’ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı.

Doğu Akdeniz’in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.

Euronews'in aktardığına göre, İsrail adına anlaşmaya Başbakan Benyamin Netanyahu, Yunanistan adına Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis imza attı.

Yunanistan’dan yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi.

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının Türkiye’ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme amaçlı olduğunu söyledi.