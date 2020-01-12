Mısır'dan Libya'daki ateşkese destek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

Türkiye ve Rusya'nın çağrı yaptığı Libya'da ateşkes ortamına Mısır'dan destek geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya gündemiyle İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yaptıkları ateşkes çağrısını kabul eden Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, 12 Ocak saat 00.01'den (TSİ 01:00) itibaren ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkes ilanlarının, bunu karşı tarafın da kabul etmesi halinde uygulamaya koyulacağını belirtmişti.

Bugün ise ülkenin batısını denetimi altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti de ateşkese uymayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Taraflar, karşılıklı olarak ateşkesin ihlal edilmesi durumunda çok sert karşılık verileceğini duyurmuştu.