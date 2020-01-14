Lübnan Meclis Başkanı: İsrail'le deniz sınırı belirlemede 5 maddede mutabık kaldık

Lübnan Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Berri, başkent Beyrut'taki evinde Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Avni el-Kaki ve beraberindeki gazeteciler ile buluştu.

Berri, ülkedeki krizin sebeplerinin yarısının siyasi olduğuna dikkati çekerek, kurtarma hükümetini kurmalarına izin verilmesi halinde, kısa sürede ekonomik krizin önüne geçeceklerini savundu.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığına ve konuyla ilgili ara buluculuk yapan ABD heyetleriyle gerçekleştirilen müzakerelere de değinen Berri, "Lübnan ile işgal altındaki Filistin (İsrail) arasındaki deniz sınırlarını belirlemek için 5 maddede mutabık kaldık. Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde deniz ve kara sınırını belirleme çalışmalarını birlikte yürütme maddesine ilişkin ise ABD Dışişleri Bakanı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker'in cevabını bekliyoruz" dedi.

Berri, Lübnan'ın Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerine 3 ay ara verdiğini aktararak, bu durumun nedeniyle ilgili ise bilgi vermedi.