Yunanistan: Berlin konferansında Türkiye-Libya mutabakatını iptal etmeyen her anlaşmayı veto edeceğiz

Berlin'de yapılması planlanan Libya Konferansı'nda davet edilmeyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ankara ile Trablus hükümeti arasında imzalanan anlaşmanın feshedilmeği halde çıkan her tür çözümü veto edeceklerini söyledi.

Alpha TV'ye konuşan Başbakan Miçotakis, 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 devlet ve hükümet başkanı ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı konferansla ilgili konuştu.

Yunanistan'ın, konferansta Türkiye'yle imzalanan mutabakatı iptal etme önkoşulu içermeyen hiçbir siyasi çözümü kabul etmeyeceğini' söyleyen Miçotakis, Atina’nın davet edilmemesinden yakınarak, yapılanın ‘yanlış’ olduğunu savundu.

Greek PM threatens veto over Libya as Haftar visits Athens https://t.co/IcqvsHRrG0 pic.twitter.com/IikCIBukQX — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) January 16, 2020

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Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarına, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Libya konusunda ülkesinin tavrını anlatan birer mektup gönderdiğini anlatan Miçotakis, “Libya’daki çıkarlarımızdan ayrı olarak, mektuplar Türkiye ile Libya arasındaki kabul edilemez mutabakata odaklanıyor” dedi.

Miçotakis, bugün Almanya Başbakan Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de ekledi.

'Türkiye sismik gemi gönderirse, ne gerekiyorsa yapacağız'

Türkiye'nin Yunan karasularına sismik gemi göndermesi durumunda ne yapacağını da sorulan Miçotakis, "Ne gerekiyorsa" diyerek, 'böyle bir olasılıktan kaçınmak için elinden geleni yapacağını ve Türkiye'yle iletişim kanaların hala açık olduğunu belirtti.

Hafter Atina'da

'Yunanistan davet edilmedi'

Bu arada Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter’in Berlin’e gitmeden önce özel bir uçakla Atina'ya gittiği bildirildi. Hafter'in bugün Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesi bekleniyor.

Konferansa ABD, Rusya, Çin, Fransa, Britanya, İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti'nin liderleri çağrılmıştı. Ancak Yunanistan davet edilmemişti.

BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri de konferansa katılacak.

BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başkanı Fayiz es Serrac ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ni destekleyen Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter de Berlin'e davet edilenler arasında yer alıyorlar.