Libya Ulusal Petrol Şirketi petrol terminallerinin kapatılması yönündeki çağrıyı kınadı

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), Libya'daki petrol terminallerinin kapatılmasının petrol üretiminin askıya alınması ve ülke bütçesinde önemli kayıplara yol açmasına neden olabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.
NOC’tan yapılan açıklamada, limanların kapatılması halinde, petrol depolama tanklarının 5 gün içinde dolacağı ve bu durumda petrol üretiminin durdurulması anlamına geleceğini belirtti.
Daha önce Libya’nın doğusunda bazı aşiret ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin eylemlerini protesto etmek için gösteriler düzenlemiş ve petrol terminallerinin kapatılmasını talep etmişti.
El Arabiya televizyonunun bildirdiğine göre, Libya’nın doğusu ve merkezindeki limanlardan ham petrol ihracatı bugün itibariyle durdurulacak. Zuveytine dışındaki limanların kapatılmasının Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun talebi üzerine gerşekleşeceği belirtildi.
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