Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grup beş petrol ihraç limanını kapattı

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı bir grup, Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol ihracat limanlarını kapattı.

Libya'da petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, yayımladığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı gruba yine Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla beş ayrı petrol ihraç limanının kapatıldığını duyurdu.

Bu beş limanda, mücbir sebep ilan ettiğini paylaşan Libya Ulusal Petrol Kurumu, bu kesintinin, günlük 800 bin varil petrol üretim kaybı ve yaklaşık 55 milyon dolar zarar doğuracağını açıkladı.

Hafter kontrolündeki Zuveytine bölgesinde, kalabalık bir grup, dün petrol gelirlerinin başkentteki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gittiği gerekçesiyle Zuveytine bölgesindeki petrol limanını işgal etmiş ve faaliyetleri durdurmuştu.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Zuveytine limanının kapatılmasının tamamıyla bir halk hareketi olduğunu, bu olayın kabile meclisleri ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini savunmuştu.

Mismari, söz konusu eylemle bir alakalarının olmadığını öne sürmüştü.

Buna karşın, Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmaması" istenmişti.

Sanallah limanın kapalı olması durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

'Libya para biriminin çökecek, cari açığın kapatılamaz hale gelecek, yabancı petrol şirketlerinin ülkeyi terk edecek, bu durum ancak diğer petrol üretici ülkelere yarayacak ve Libyalılara ise sadece zarar getirecek.'

Sanallah, petrol limanlarının göstericiler tarafından kapatılmasını kendi evini ateşe vermeye benzetmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği de petrol limanlarında üretimin durdurmasından kaygılı olduğunu, bu adımın Libyalıların refahı üzerinde "yıkıcı etkisi" olacağı açıklamasını yapmıştı.

Tüm petrol ihracatını yüzde 60'ı aynı bölgeden

Libya 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretirken, Arap Baharı'nın ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.

Libya'nın doğusundaki Petrol Hilali olarak adlandırılan bölgede Zuveytine, Brega, Ras Lanuf ve Sidre petrol limanları bulunuyor. Aynı zamanda petrol kuyularının bulunduğu bölgede yapılan üretim, tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Halife Hafter'e bağlı gruplar bu petrol kuyularının bulunduğu bölgeyi ellerinde tutarken, bu kuyuların yönetimi merkezi Trablus'ta bulunan bağımsız Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.