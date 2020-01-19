Libya Temsilciler Meclisi Başkanı: Halk, Türkiye ve diğer ülkelerin Libya'ya müdahalesine izin vermeyecek

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, Libya halkının Türkiye ve diğer yabancı güçlerin ülkeye müdahale etmesine izin vermeyeceğini belirtti.

'Ahbar Libya' haber portalının haberine göre Salih, Mısır ve Rusya'ya yaptığı ziyaretlerin ülkenin doğusundaki kabilelerin liderleriyle bir araya geldi.

Libya halkının taviz vermeyeceğini ve Türkiye'nin veya diğer ülkelerin Libya'nın iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğini söyleyen Salih şu ifadeyi kullandı:

"Terör ve aşırılıkla mücadelemiz, tüm silahlı gruplar ülkemizden ayrılana ve tüm Libya toprağı özgürlüğüne kavuşana kadar devam edecek."

'Moskova'daki görüşmeler başarısızlık olarak görülmemeli'

Salih, 13 Ocak'ta Moskova'da yapılan görüşmelerin başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

"Başarı elde edemeyen taraf Rusya değil, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye" diye devam eden Salih, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Ankara'nın anlaşma sağlanması konusunda başarısız olduğunu ileri sürdü.