Fransa'nın Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderme kararı Yunanistan'ı 'memnun etti'

Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde Yunanistan’ı desteklemek için bölgeye savaş gemileri göndermeye karar veren Fransa’nın bu hamlesi Atina’da memnuniyetle karşılandı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gemiler için ‘barışın garantörü’ yorumunu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmamuel Macron ile Paris'te yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Miçotakis, “Doğu Akdeniz'deki farklılıkları sona erdirmenin tek yolu uluslararası hukuktan geçiyor. Yunanistan ve Fransa yeni bir stratejik savunma çerçevesi arıyor” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Libya ile yaptığı deniz yetki alanı mutabakatı Atina ile Ankara arasındaki gerilimi körüklüyor.

Miçotakis de ‘düşmanca eylemler’ dediği bu hamlelere karşı Avrupa Birliği’nden destek istiyor.

Emmanuel Macron daha önce de Yunanistan ile stratejik bağlarının olduğunu vurgulamış ve Türkiye’yi bölgede gerginliği artırmakla ve Libya’da verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.

Macron, Avrupa'nın bu stratejik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Fransız donanmasının varlığını artıracağını ifade etmişti.