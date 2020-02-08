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21:10 08 Şubat 2020
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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar

    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Seçimleri kazanma niyetli son derece yanlış bir davranış

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    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştiriler yöneltmesi, seçimleri kazanma niyetli son derece yanlış bir davranıştır" ifadesini kullandı.

    Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İngiliz The Guardian'a verdiği röportajdaki ifadelerine tepki gösterdi.

    Kuzey Kıbrıs'ın Kıbrıslı Türklerin iradesiyle yaşaması ve yücelmesi için kurulduğunu belirten Tatar, "Sayın Akıncı'nın buna rağmen 'Türkiye'nin KKTC'yi vilayet yapacağı' gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı'yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

    Tatar, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'nin her zaman kardeşçe, samimi bir iş birliği içinde olması ve Kıbrıs konusunu birlikte yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun başka türlüsü, ulusumuzun, halkımızın zararınadır." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu çizgiden çok uzaklarda olduğunu, Kuzey Kıbrıs halkının güvenliğine ve geleceğine yarar sağlamak yerine zarar verdiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:

    "Bunun en son örneği, Sayın Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir. Sayın Akıncı maalesef Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye tarafından gösterilen anlayış ve çabaları göz ardı etmekte ve neredeyse Türkiye'yi, KKTC'yi vilayet haline getirmeye çalışmakla suçlamaktadır. Sayın Akıncı'nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştiriler yöneltmesi seçimleri kazanma niyetli olsa da son derece yanlıştır."

    Akıncı'nın röportajı

    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 6 Şubat'ta The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Ada'da federal bir çözüme tez zamanda varılmadığı takdirde bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğini ifade etmişti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ile Lefkoşa arasındaki ilişkiyi "ana vatan-yavru vatan" olarak tanımlamasına katılmadığını belirten Akıncı, Türkiye ile 'bağımsız ve kardeşçe' ilişkiler istediğini vurgulamıştı.

    Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın, Türkiye'ye ekonomik bağımlılığını azaltması için daha fazla şey yapması gerektiğini, bunun için de Güney Kıbrıs'ın desteğine ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ada'nın kuzeyinin 'Kırım tarzı ilhak ihtimali' sorusunu 'korkunç' ifadesiyle cevaplayan Akıncı, bunun Türkiye'nin çıkarlarına da aykırı olduğunu söylemişti.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım." ifadesini kullanmıştı. 

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    Etiketler:
    Türkiye, Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs
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