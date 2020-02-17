AB'den Libya'ya silah gönderilmesini engellemek için yeni hava ve deniz devriyesi

Avusturya'nın vetoyu kaldırmasının ardından Avrupa Birliği, Libya'ya silah gönderilmesini engellemek için yeni hava ve deniz devriyesinin devreye sokulması yönünde karar aldı.

AB, Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Doğu Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağını duyurdu.

Avusturya'nın vetoyu kaldırmasının ardından bugünkü AB dışişleri bakanları toplantısında Libya'ya silah nakliyatını durdurmak için Doğu Akdeniz'de yeni hava ve deniz devriyesinin devreye sokulması yönünde karar alındı.

Öncesinde AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birlik içinde karar alınamazsa 'AB'nin hiçbir önemi ve ağırlığının' kalmayacağı uyarısını yaparken 'Libya'nın kaderinin Türkiye ve Rusya'ya teslim edileceğini' dile getirmişti.

Bugün Brüksel'de düzenlenen toplantının ardından İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, "Libya'ya silah akışını durduracak bir görev gücü kurma konusunda hepimiz hemfikiriz" dedi.