Lübnan'dan petrol ve doğalgaz hamlesi

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar, yaptığı yazılı açıklamada, 'Tungsten Explorer' sondaj gemisinin yarın Beyrut Limanı'na yanaşacağını belirtti.

Sondaj gemisinin 4. blokta arama faaliyetlerine başlayacağını aktaran Gacar, çalışmaların yaklaşık 2 ay süreceği bilgisini paylaştı.

Lübnan'ın Akdeniz açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama hazırlıkları çerçevesinde lojistik destek gemileri birkaç hafta önce Beyrut Limanı'na demir atmıştı.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında yer alıyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

Bir Amerikan şirketinin 2009'da Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz rezervi keşfetmesiyle gündeme gelen Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığı, o tarihten beri belli aralıklarla tartışılıyor ve karşılıklı olarak tehdit aracı olarak kullanılıyor.

İki ülke arasındaki sınırın nihai karara bağlanması için geçen yıl ABD'nin ara buluculuk ettiği bir müzakere süreci başlatılmıştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield ve daha sonra bu göreve gelen David Schenker, bu çerçevede Lübnan ve İsrail'e birçok ziyaret gerçekleştirdi.

Beyrut yönetimi, ABD himayesinde Lübnan, İsrail ve BM'den oluşan üçlü bir komitenin kurulmasını öneriyor.