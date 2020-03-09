Güney Kıbrıs'ta ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı

Demirören Haber Ajansı (DHA) Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan'ın aktardığına göre Güney Kıbrıs'ta 2 kişiye koronavirüs teşhisi kondu.

Karahasan, daha önce bölgede bir polis karakolu ile bir askeri birliğin karantina altına alındığını hatırlattı.

#SONDAKİKA Güney Kıbrıs’ta 2 kişide koronavirüsü tespit edildi.



Rum tarafında; bir polis karakolu ile bir askeri birlik karantina altına alınmıştı. — 𝗦𝗲𝗳𝗮 𝗞𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗡 (@sefakarahasan) March 9, 2020

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