Güney Kıbrıs'ta 7 koronavirüs vakası daha tespit edildi

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, ülkede 7 Kovid-19 vakasının daha olduğunu açıkladı. 7 kişiden 5’inin daha önce koronavirüs olanlarla temas ettiği açıklandı.

5 kişi karantinaya alınırken diğer 2 kişi Limasol Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere'den geldiği bilgisi verildi.

Böylece Güney Kıbrıs'taki toplam vaka sayısı 21'e çıktı.