Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vaka sayısında artış: 20'ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs (Covid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Pilli, ülkede ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ta daha önce 5 turist ve 2 ülke vatandaşında Covid-19 tespit edilmişti.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Güney Kıbrıs'ta, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.