Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs vaka sayısı 40'a yükseldi

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada 20 kişiye koronavirüs testi yapıldığını söyledi.
Bakan Pilli, yapılan testlerin ardından bölgede korona virüsü vaka sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis, ülkede yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
Ülkede bugün 21 yeni pozitif koronavirüs tespit edilirken, ülkede görülen toplam vaka sayısı 116'ya yükseldi.
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