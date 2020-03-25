Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi, vaka sayısı 124'e çıktı

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse bağlı ölümler ve vaka sayıları artıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis, Facebbok hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Anastasiadis, "Bugün salgın sonucu 2 hemşehrimizi daha kaybettik. Bu savaşı kazanmak için evlerinizde kalın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kıbrıs makamları, 8 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 124'e ulaştığını ifade etti.