Kıbrıs'ta koronavirüs vaka sayısı 132'ye yükseldi

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası daha görüldüğü belirtilirken vaka sayısının 132'ye yükseldiği duyuruldu.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan ülkedeki yeni tip koronavirüs vakaları ve ölümlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni vakanın daha görüldüğü ve toplam vaka sayısının 132’ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 8 vakadan ikisinin Avrupa ülkelerinden gelen, dördünün teyit edilmiş vaka ile temas yoluyla enfekte olduğu ve diğer iki vakanın ise tıbbi hikayesinin araştırıldığı kaydedildi.

Ülkede 5 koronavirüs vakasının yoğun bakımda tedavi gördüğünün altı çizilirken 132 vakadan 69’unun yerli olduğu belirtildi.