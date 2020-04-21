AB yönetimi, Yunan ve Kıbrıslı temsilcilerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini konuştu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Yunan ve Kıbrıslı temsilcilerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetini sürdürme konusunda attığı yeni adımı konuştukları belirtildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Borrell'in Brüksel'de Yunan ve Kıbrıslı temsilcilerle bir araya gelerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini istişare ettiğini açıkladı.

AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki faaliyetlerini yasalara aykırı bulduğunu anımsatan Stano, "Yüksek Temsilci ile mesai arkadaşları ve diğer AB ülkelerinin temsilcileri arasında bu sorunun ele alındığı temaslar gerçekleştirildi. Sorun, şu anda istişare sürecinde. Bu temasların hem Kıbrıslı hem de Yunan partnerlerle gerçekleştirildiğini doğrulayabilirim" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, cuma günü "Görevini tamamlayarak 1-2 hafta önce Güzelyurt'taki lokasyonundan Mersin Taşucu Limanı'na dönen Yavuz sondaj gemisi, bugün yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek" açıklamasında bulunmuştu.

Josep Borrell'in ofisinde yapılan açıklamada, AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri karşıtı önceki konumunu sürdürdüğüne dikkati çekilerek "Diyaloğa elverişli bir ortam yaratmaya yönelik somut ve iyi niyetli adımlara ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin daha geniş bölgelerde, daha fazla arama ve sondaj faaliyetine başlama niyeti, üzücü ve bunun tam tersi yönde bir gelişmedir" ifadeleri kullanılmıştı.