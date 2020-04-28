Kuzey Kıbrıs'ta 11 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Bakan Pilli, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde Kovid-19'a ilişkin son verileri paylaştı. Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ta ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde 15 yeni vaka

Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 89 oldu

Kuzey Kıbrıs Yönetimi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, İngiltere'de yaşayan ve Kovid-19 sebebiyle yaşamanı yitiren Kıbrıslı Türk sayısının 89'a ulaştığını dile getirdi.

Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.