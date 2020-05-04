Kuzey Kıbrıs'ta 17 gündür yeni koronavirüs vakası görülmedi

Pilli, son 24 saatte bin 419 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Testlerin sonucuna göre, 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını belirten Pilli, toplam test sayısının 15 bin 428'e ulaştığını ifade etti.

Pilli, Kuzey Kıbrıs'ta bugüne dek 108 vaka görüldüğünü ve 4 kişinin virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan birçok iş yerinin bugün yeniden açıldığını ifade eden Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemine bir kez daha dikkati çekti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde 2 yeni vaka

Rum basınındaki habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, bugün bin 490 test yapıldığını ve 2 yeni vakanın görüldüğünü duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde toplam vaka sayısının 874'e ulaştığı belirtildi. Virüs sebebiyle 15 kişi yaşamını yitirdi.