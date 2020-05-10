Kuzey Kıbrıs'ta 56 gündür kapalı olan işletmeler yarın açılıyor

Kuzey Kıbrıs'ta Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde 14 Mart'tan beri kapalı olan restoranlar, kafeler ve büfeler yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Kuzey Kıbrıs'ta Koronavirüs salgını nedeniyle 56 gündür kapalı olan restoranlar, kafeler, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yapan yerler, büfeler ve sandviççiler yarından itibaren paket servis ve yerinde teslim hizmetine başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yiyecek içecek sektörlerinin açılabilmesi için çalışanlara korona virüs testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Buna göre sonuçları negatif olanlar bu iş yerlerinde çalışabilecek.

Kuzey Kıbrıs'ta iş yerleri sadece "mekandan al git" ve "paket servis" şeklinde hizmet verebilecek. İş yerlerinin müşterilerine mekanda servis yapmasına izin verilmeyecek.

Bugüne kadar 108 korona virüs vakasının görüldüğü Kuzey Kıbrıs'ta 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 103 kişi iyileşip taburcu edildi, 1 kişinin tedavisi devam ediyor.