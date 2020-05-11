Mısır, BAE, Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa'dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili açıklamada bulunarak "Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı" yaptı.

Mısır, BAE, Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa'nın Dışişleri Bakanları, bugün gerçekleştirdikleri telekonferans görüşmesi sonrasında yayımladıkları ortak açıklamada, Doğu Akdeniz'deki istikrarı ve barışı tehdit eden krizleri ele aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu ülkeler arasında siyasi istişarelerin yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekilirken, "Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasından ve sürekli provokatif eylemlerden derin kaygı duyulduğu" ifade edildi.

Beş ülke, Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği münhasır bölgesinde gerçekleştiğini savunarak, söz konusu arama çalışmalarının "uluslararası kanunlara aykırı olduğunu" öne sürdü.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmalarının da "uluslararası hukuka aykırı olduğunu" iddia eden söz konusu ülkeler, mutabakat muhtırasının "üçüncü ülkelerin egemenlik haklarına müdahale edemeyeceğini, bu anlaşmaların deniz hukukuna uygun olmadığını ve üçüncü ülkeler için yasal bir yükümlülük doğuramayacağını" ileri sürdü.

Türkiye'ye kınama

Berlin Konferansı'nda uzlaşma sağlandığı gibi Libya'ya yönelik askeri müdahaleden kaçınılması gerektiği görüşüne bağlı olduklarını belirten söz konusu ülkeler, Türkiye'nin Libya'daki varlığını kınadıklarını paylaştı. Beş ülke, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinin "Libya'nın komşuları, Afrika ve Avrupa'nın istikrarına bir tehdit oluşturduğunu" savundu.

Libyalı taraflara ramazan ayı boyunca ateşkes çağrısı yapan ülkeler, Libya krizine BM himayesinde kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için çalışmaya ve Berlin Konferansı'nın ortaya koyduğu üç fasıllı müzakerelere devam etmeye bağlı olduklarını belirtti.