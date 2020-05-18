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    Kuzey Kıbrıs Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Girne bölgesinde yer alan ve dün yangın çıkan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanla ilgili fotoğraflar paylaştı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

    Kuzey Kıbrıs’ta çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı

    © AA / Tarım ve Doğal K. Bakanlığı
    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs’ta dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının, 1995'teki Beşparmak Dağları yangını sonrası en büyük orman yangını olduğunu söyledi.

    Kuzey Kıbrıs’ta dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Çıkan yangınlarla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

    Yapılan soruşturma sonucunda Y. S. isimli kişi Çamlıbel polis karakoluna götürüldü. Y.S.'nin aracında yapılan aramada çok sayıda yakıcı madde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

    Bakanı Oğuz: Dünkü yangın, 1995 sonrası en büyük orman yangınıydı

    Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Bakan Oğuz Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın çıkan alanda incelemeler yaptıktan sonra Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) değerlendirmelerde bulundu.

    Yangının etkili olduğu alan hakkında çalışmaların gün içinde sonuç vereceğini belirten Oğuz, yangında pek çok anıt ağacın yandığını kaydetti.

    Oğuz, "Dünkü yangın, 1995'te Başparmak Dağları'ndaki yangından sonra en büyük orman yangınıydı" dedi.

    Yangınının Tepebaşı'ndaki askeri bölgede başladığını ifade eden Oğuz, kaynağının ise muhtemelen elektrik kablosu veya trafosu olduğunu söyledi.

    Oğuz, son birkaç gündür 20 civarında yangın çıktığını kaydetti.

    Yangın sigara izmaritinden meydana geldiyse bunun "sabotaj" olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade eden Oğuz, Kormacit, Dikmen ve Geçitkale'deki yangınların sigara izmaritinden kaynaklandığını aktardı.

    Bakan Oğuz, yangınların birçoğuna yol kenarına atılan izmaritlerin sebep olduğuna işaret etti.

    ‘Türkiye’den helikopter geldi’

    Dünkü yangına Türkiye'den gelen üç yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiğini hatırlatan Oğuz, sabah itibarıyla uçakların geri gönderildiğini kaydetti.

    Oğuz, Türkiye'den bir yangın söndürme helikopterinin Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmasını talep edeceklerinin altın çizerek, "Helikopter bu ülke için elzem, yıllardan beridir tartışılan bir konu. Gerekliliği konusunda hiçbir şüphe yok. Buradaki sorun helikopterin maliyeti ve muhafazası" dedi.

    Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Kaymakamlığında gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" ifadesini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Dursun Oğuz, Kormacit, Tepebaşı Belediyesi, Kuzey Kıbrıs
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