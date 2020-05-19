Kıbrıs Cumhuriyeti, orman yangınlarının söndürülmesi için Kuzey Kıbrıs'a ilk kez yardım eli uzattı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs'ta çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için bölgeye uçak ve helikopter gönderdiği belirtildi.

Kathimeri'nin haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs'a orman yangınlarının söndürülmesi için ilk kez yardım gönderdi.

Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Kyriakos Koushos, "Yardım, Kıbrıslı Türklerin lideri Mustafa Akıncı'nın talebi üzerine gönderildi. Akıncı, hemen verilen karşılık için Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'e teşekkür etti" dedi.

Kuzey Kıbrıslı yetkililer, orman söndürme çalışmalarına 2 Türk uçağının katıldığını da belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında yangın çıkmıştı.

Kuzey Kıbrıs Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Oğuz, "Dünkü yangın, 1995'te Başparmak Dağları'ndaki yangından sonra en büyük orman yangınıydı" demişti.