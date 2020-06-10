Yunan fırkateyni Türk gemisinin önünü kesmeye çalıştı

TRT World'ün haberine göre, Libya'ya doğru giden Türk kargo gemisini Yunan donanması durdurmak istedi. Müdahale sırasında Yunan askeri helikopterler de bölgedeydi.

Türk fırkateynleri ise olay yerine ulaştı ve Yunan müdahalesini engelledi.

DEVELOPING: Reports of Greek-Turkish standoff in Mediterranean



- Greek navy tries to stop Turkish cargo ship, frigates heading to Libya

- Greek military helicopter deployed for intervention

- Turkish frigate issues warning

- Greek forces retreat pic.twitter.com/TrUwCybQKp — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 10, 2020

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Akar: matematik olarak uygun, doğru değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "Gerekirse Türkiye'yle savaşmaya hazırız" açıklamasının bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, "Yunanların Türkiye'yle savaşmayı isteyeceğinin ben matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.