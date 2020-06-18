Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı: Türkiye, İsrail için İran'dan daha büyük bir tehdit haline gelebilir

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geniş bir heyetle resmi ziyarette bulunduğu İsrail’de i24News televizyon kanalına konuşan Aleksandros Diakopoulos, İsrailli yetkililere Türkiye uyarısında bulundu.

Diakopoulos, “Eğer Yunanistan teslim olursa, eğer bizi bizi köşeye sıkıştırmayı ve resimden çıkarmayı başarırlarsa, o zaman İsrail bir noktada acı çekecektir. Türkiye, İsrail için İran’dan daha büyük bir tehdit haline gelir” dedi.

Alexandros Diakopoulos, Greek National Security Advisor, tells @MatthiasInbar that if Greece capitulates and is put in a corner, Turkey will be a bigger threat to Israel than Iran.



Full interview on 'Strictly Security', Saturday at 7 pm EST pic.twitter.com/otN7CddhkY — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 16, 2020

Kiriakos Miçotakis, İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen enerji projelerini görüşmek amacıyla, aralarında savunma ve turizm bakanlarının da olduğu altı bakan ve geniş bir heyetle bu hafta Kudüs'e gitmişti.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, ocak ayında Doğu Akdeniz gazının taşınmasına ilişkin 'EastMed' anlaşmasını imzalamıştı. Buna tepki gösteren Türkiye, Doğu Akdeniz’e sondaj gemilerini göndermişti.

Yunanistan, Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini ‘siyasi ve askeri kontrol çabası’ olarak değerlendiriyor; Ankara ise bunun 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.