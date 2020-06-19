Yunanistan ve Mısır, münhasır ekonomik bölge anlaşmasını görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Yunanistan’a dönüşü sırasında yaptığı açıklamada Dendias, “Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in sıcak selamlarını ilettiğim Mısır Cumhurbaşkanı el Sisi tarafından kabul edilme onuruna sahip oldu. Ona ayrıca ülkemizin Mısır ile olan dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme kararlılığını da aktardım” ifadelerini kullandı.

FM @NikosDendias 's day in #Cairo- mtgs w/ 🇪🇬 President @AlsisiOfficial & FM #Shoukry



Focus on:

📌Strong ties & growing cooperation b/w #Greece & #Egypt

📌Exchange of views on regional dvpts

📌Bilateral issues & delimitation of maritime zones



📸 highlights ⤵️ pic.twitter.com/Wj3TEKnnVX — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 18, 2020

Daha sonra mevkidaşı Şükrü ile görüştüğünü aktaran Dendias, “Bölgesel konuları, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri, Libya’yı ve Türkiye’nin provokasyonlarını konuştuk. Nihayetinde bugün Yunanistan ve Mısır arasında, ekonomik bölgeler üzerinde bir anlaşma yapılması konusundaki görüşmelerimize yeniden başladık” dedi.

Στις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Αιγύπτου για τις περιφερειακές εξελίξεις, τα διμερή θέματα και την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. pic.twitter.com/WKkgJSpxuQ — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 18, 2020

Nikos Dendias ziyareti sırasında Mısır'ın yarı resmi gazetesi El-Ehram’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırmasına dair mutabakat imzalamasını ve bu ülkedeki iç savaşa dahil olmasını ‘uluslararası hukukun ihlali’ olarak değerlendirmişti. Yunan Bakan, bu hamlelerin ‘Akdeniz’deki istikrarı ve güveliği tehdit ettiğini’ söylemişti.

Dendias, şu ifadeleri kullanmıştı; “Akdeniz’deki en eski medeniyet olan Yunanistan ve Mısır, her zaman açık sınırlara sahipti ve aramızdaki deniz de bizi bölmek yerine birleştirdi. Kabul edilemez müdahalesi ve yasadışı eylemleriyle Türkiye, ortak deniz sınırlarımızı; ortak işbirliği, kalkınma, refah yolumuzu bozmaya çalışıyor.”

Doğu Akdeniz ve Ege’de Yunanistan ile Türkiye arasındaki sular ısınırken, Atina’dan peş peşe diploması hamleleri geliyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de bu hafta beraberindeki altı bakan ile birlikte enerji projelerini görüşmek üzere İsrail’e çıkarma yapmıştı.