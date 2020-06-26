AB temsilcisi: Türkiye yasadışı sondaj çalışmalarına son vermeli

AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarındaki sondaj faaliyetlerini ‘yasadışı’ olarak niteledi ve buna ‘son vermek zorunda olduğunu’ söyledi.

Yunan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Kıbrıs’a giderek burada Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile bir araya gelen Josep Borrell, Türkiye'nin ada açıklarındaki doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Borrell, “Türklerin yasadışı sondaj faaliyetleri son bulmalı” dedi.

Hristodulides ile bölgesel istikrarı güçlendirme ve gerilimi azaltma yollarını konuştuklarını belirten Borrell, “Türkiye'nin itiraz ettiği münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması konusu, Kıbrıs'ın da önerdiği gibi uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyet temelinde yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hristodulides: Türkiye, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etti

Borrell ayrıca AB olarak, konusunun iyi niyet içinde müzakere edilmesi için Kıbrıs’ın Türkiye'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakereleri destekleyeceklerini söyledi.

Kıbrıslı Bakan Nikos Hristodulides ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye bir yıldan kısa bir süre içinde altıncı yasa dışı sondaj çalışmalarını başlatarak Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etti ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştı” diye konuştu.

Hristodulides, “Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki eylemleri tek başına değerlendirilemez. Bu faaliyetler endişe verici bir genel tutumun parçasıdır” dedi.

ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketleri geçen yıl Kıbrıs açıklarında, tahmini 142 milyar ila 227 milyar metreküplük rezervle şimdiye kadar keşfedilen en büyük doğalgaz yatağını bulmuştu.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, ocak ayında, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gaz transfer etmek için yeni bir boru hattı anlaşması imzalamıştı. Buna tepki gösteren Türkiye, bölgeye sondaj gemilerini göndermişti.

Yunanistan, Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini ‘siyasi ve askeri kontrol çabası’ olarak değerlendiriyor; Ankara ise bunun 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.