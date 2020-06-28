Akdeniz’deki Rus denizaltıları ABD’li amirali endişelendirdi

ABD ordusuna ait 'Stars and Stripes' adlı internet sitesinde yer alan habere göre ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı Amiral James G. Foggo, Rus Donanmasına ait denizaltıların Akdeniz’deki aktivitelerinden endişeli olduğunu belirtti.

'Bu, Avrupa sularında kalıcı yüksek performanslı deniz varlığına duyulan ihtiyaca işaret ediyor'

Rusya'nın modern sessiz dizel denizaltılarının ‘Avrupa veya Afrika'nın herhangi bir başkentini’ vurma kabiliyetine sahip Kalibre füze sistemleri ile donatılmış olduğuna dikkat çeken Foggo, bunun Avrupa’daki Amerikan varlığının genişletilmesi için bir neden olduğunu vurguladı:

“Bu, Avrupa sularında kalıcı yüksek performanslı deniz varlığına duyulan ihtiyaca işaret ediyor.”

ABDl’li amiral ayrıca Kırım ve Suriye’nin Tarsus limanında bulunan Rus denizaltılarının Moskova’nın pozisyonlarını önemli ölçüde güçlendirdiğinin altını çizdi.

‘Giderek zorlaşan jeostratejik ortam koşullarında Pentagon'u ilerletebilecek yeni bir strateji geliştirilmeli’

Foggo, ABD'nin ‘giderek zorlaşan jeostratejik ortam’ koşullarında Pentagon'un ilerlemesini sağlayacak yeni bir strateji geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

ABD’li askeri yetkililer birçok kez Rus denizaltılarının Amerikan donanmasını ‘güvenli limandan’ mahrum ettiklerinden şikayet etmişti. ABD Deniz Kuvvetleri Amiral Yardımcısı Andrew Woody Lewis Pentagon’un Atlantik'teki tartışmasız üstünlüğünü kaybettiğini belirtmişti.

Diğer yandan ABD’de defalarca donanma güçlerinin modernize edilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapılmıştı. ABD merkezli askeri analiz dergisi National Interest, Amerikan donanmasının rekabet gücünü kaybetme ve Rusya ya da Çin’le olası bir savaşta yenilgiye uğrama riski taşıdığını, Pentagon’un uçak gemilerinin deniz operasyonlarını gerçekleştirmek için yetersiz kaldığını yazmıştı.