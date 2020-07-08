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    Mike Pompeo

    ABD, Kıbrıs'a 'askeri eğitim ve öğretim fonu' verecek

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Doğu Akdeniz
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Kıbrıs arasındaki güvenlik ilişkileri kapsamında ülkeye askeri eğitim ve öğretim fonu sağlayacaklarını ifade etti.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs'ı Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil ettiklerini duyurdu.

    Bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Kıbrıs'a) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlama adına anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır" dedi.

    Türk Dışileri: Barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ilgili soruya yanıtında, iki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine yardımcı olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "ABD, 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY’yi Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) Programı'na dahil ettiğini açıklamıştır. KKTC makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu destekliyoruz. Müttefikimiz ABD’ye Ada’daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunu hatırlatmak isteriz. Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır. İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır."

    Teklif Kongre'den gelmişti

    Aralık ayında Kongre'de kabul edilen tahsisatlar yasa tasarısında, ABD'nin belirli koşullar ve sınırlamalar altında Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırması istenmişti.

    'Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası' olarak da bilinen ve bir bölümünde Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın önemine vurgu yapılan tasarıda, Akdeniz, Ege ve Orta Doğu’da 'tek taraflı, uluslararası hukuku ihlal eden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyen davranışlara karşı olunduğu' ifade ediliyor.

    Ayrıca tasarıda ABD’nin müttefikleri arasında enerji güvenliğini sağlaması gerektiği kaydedilirken, Türkiye’nin Ada'da 40 bin askerinin bulunduğu ve ABD’nin ambargosundan dolayı Kıbrıs'a Rusya ve başka ülkelerden silah aldığı ve bunun ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Fon, askeri eğitim, Hami Aksoy, Türkiye, Kıbrıs, Mike Pompeo, ABD
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