AKEL: Washington, Kıbrıs'ı tehlikeli jeopolitik oyunların içine çekiyor

Kıbrıs'taki sol partilerden AKEL'den yapılan açıklamada, ABD'li senatörler Bob Menendez ve Marco Rubio tarafından sunulan, ABD'ye uygulanan Kıbrıs'a silah satma ambargosunun kaldırılmasını ve Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali için Kıbrıs limanlarına erişiminin önlenmesini öngören yasa anımsatılarak "Bu, üzücü Menendez-Rubio yasasının uygulanması yönünde atılan bir başka adım. Hükümet, bu işbirliğini sürdürme niyetinde olup olmadığını ve Kıbrıs ordusunun ABD'nin çıkarlarını koruyup korumayacağına karar vermeli" dendi.

Menendez-Rubio yasasının Kıbrıs'ı ABD'nin Doğu Akdeniz'le ilgili tehlikeli jeopolitik planlarının içine çektiğini kaydeden AKEL, bu planların her şeyden önce Kıbrıs-Rusya ilişkilerine darbe vuracağının altını çizdi.

AKEL, sözde ABD'nin Doğu Akdeniz'de bölgesel istikrarı sağlama amacı taşıdığı dikkat çekilerek "Ancak aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ortadoğu'da gerilimi tırmandırıyor, uluslararası hukuku ihlal ediyor ve uluslararası güvenlik sisteminden çekiliyor" diye vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs'ı Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil ettiklerini duyurmuştu.

Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Kıbrıs'a) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlama adına anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır" demişti.