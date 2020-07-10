Rusya ve Suriye’den Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı

Tatbikatta, bölgedeki önemli stratejik tesislerin, Suriye’nin deniz sınırını yasa dışı yollarla ihlal eden düşmanın hızlı gemilerinin saldırısına karşı ortak eylem üzerinde çalışıldı.

Rusya’nın Tartus deniz üssünün başkanı Tuğamiral Vladimir Kondratov, “Hedeflere ulaşıldığını, etkileşimin başarıyla gerçekleştirildiği düşünüyorum. Rusya-Suriye ortak karargahı oldukça kaliteli bir şekilde çalıştı” dedi.

Tatbikata Rusya ve Suriye’den yaklaşık 500 asker katılırken Raptor ve Graçonok tipi hızlı botlar ve Vitseamiral Zaharyin deniz mayın tarama gemisi yer aldığı Hmeymim hava üssünden kalkan Mi-8AMTSh ve Mi-35 savaş helikopterleri hava desteği verdi.