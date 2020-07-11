Anastasiadis: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, bir dünya mirasına yapılmış saygısızlıktır

Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye’de Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin önünü açan kararlar için, “Dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs lideri Anastasiadis, müzeye çevrilmesini içeren 1934 tarihli kararın iptali ardından Ayasofya’nın camiye dönüştürülecek olmasına ilişkin, “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır” dedi.

Anastasiadis Facebook üstünden yaptığı açıklamada söz konusu kararlar için, “Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.