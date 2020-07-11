Kıbrıs'tan Türkiye'ye Ayasofya çağrısı: Uluslararası yükümlülüklerinizi yerine getirin

Twitter hesabından açıklama yapan Hristodulidis, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal etme tutumunun dünya mirası kabul edilen Ayasofya'yla ilgili kararına da yansıdığını iddia etti.

Hristodulidis, ülke içinde dikkatleri başka yöne çekmek için gerçekleştirildiğini öne sürdüğü Türk yönetiminin Ayasofya'yla ilgili eylemlerini Kıbrıs'ın kararlılıkla kınadığını belirterek Ankara'ya uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.