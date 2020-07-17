Kıbrıs ve Yunanistan’dan AB liderlerine Türkiye’ye yaptırım çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi bugün, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konuşmalarıyla başladı. Her iki lider, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları genişletme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin yatıştırılması denendi ve başarısız oldu. Dayanışma açıklamalarını eyleme dökmemiz lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin “provokasyonları devam ettiği sürece” AB’nin, Avrupa Konseyi tarafından oybirliği ile kabul edilen kararlara karşı veya bu kararları bozacak girişimleri kabul edemeyeceğini söyleyen Anastasiadis, Türkiye’nin “Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarına katılan” kişilere ve şirketlere karşı yaptırımları genişletmeyi talep etti.

Anastasiadis ayrıca dışişleri bakanları konseyinin Türkiye’ye yönelik yaptırım paketinin hazırlanması kararına destek verme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin, AB’nin savunduğu ilkelerin Türkiye tarafından ihlal edilmesinin göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Hükümeti’nin açıklamasında, Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı’nın konuşmalarından sonra, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin eylemleri ışığında, AB ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin değerlendirilmesi için eylülde özel toplantının çağrılmasına ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi” ifadesine yer verildi.