'Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve hükümet, Türkiye'nin eylemlerini yakından takip ediyor'

Yunan hükümetinden bir kaynak, Başbakan Miçotakis ve hükümet üyelerinin Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ‘sakin ve hazırlıklı’ bir şekilde takip ettiklerini belirtti.

Kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada "Başbakan Mitsotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ofisinde bir araya geldi ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile telefon görüşmeleri yaptı. Başbakan ve hükümet, gelişmeleri sakin ve hazırlıklı bir şekilde takip ediyor" dedi.

Basından çıkan haberlere göre, Yunan Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin Akdeniz’deki Kızılhisar adası yakınlarında araştırma yapma ve 2 Ağustos’a kadar sürdürme niyeti nedeniyle en üst düzeyde hazır hale getirildi.