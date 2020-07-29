Türkiye yeni bir NAVTEX ilan etti

Türkiye yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurdu. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak.

Türkiye Doğu Akdeniz'de bir NAVTEX daha ilan ederek Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapacağını açıkladı. NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor.

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.