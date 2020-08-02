Mısır'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Egemenlik haklarımıza saldırı

Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı Doğu Akdeniz gerilimine Mısır da dahil oldu. Mısır Dışişleri, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında planlanan sismik araştırma için uyarıda bahsi geçen bölgenin, 'Kahire'nin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak tanımladığı alanı ihlal ettiği' yönünde bir açıklama yaptı.

Mısır yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de planladığı yeni sismik araştırmalara tepki gösterdi. Mısır Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin son yayınladığı Navtex’de (Yazılı Seyir Uyarı Sistemi) bahsi geçen alanın ‘Kahire’nin münhasır ekonomik bölge olarak hak iddia ettiği alanla potansiyel olarak çakıştığı’ belirtildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre açıklamada, bu potansiyel ihlalin, Türkiye’nin yayınladığı Navtex’in sekizinci maddesine yer aldığı belirtildi; bu durum ‘Mısır’ın egemenlik haklarının bir ihlali ve bu haklara bir saldırı’ olarak nitelendi.

Türkiye ile Yunanistan arasında, önceki hafta Meis adası açıklarında tırmanan Navtex gerilimi Almanya’nın arabuluculuğunda yatışmıştı. Ancak Ankara’nın sonrasında Kıbrıs açıklarında sismik faaliyet için çıkardığı ikinci Navtex, Yunanistan ve Kıbrıs’ın tepkisini çekmişti.