Yunanistan'dan Türkiye'ye uyarı: Akdeniz'deki yasa dışı faaliyetlere son verin

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'yasa dışı faaliyetlerine' bir an önce son vermesi gerektiği uyarısında bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu tarz faaliyetlerin provokatif olduğunu, ayrıca bölgedeki barış ve güvenlik için tehlike arz ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Yunanistan herhangi bir şantajı kabul etmeyecektir. Egemenlik haklarını koruyacaktır" denildi. Bakanlık, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi bir kez daha artırarak, 'istikrarı bozan rolünü ortaya koyduğunu' savundu.

Türkiye, bugün Akdeniz'de sismik arama yapmaya hazırlanan Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar yeni bir Navtex ilan etmişti. Bunun üzerine alarma geçen Atina, Savunma ve Dışişleri Konseyi’ni (KYSEA) acil toplama kararı almıştı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor. Yunanistan ise bunu ‘siyasi ve askeri kontrol çabası’ olarak değerlendiriyor.