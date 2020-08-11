Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iniş yaptı

Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait Rafale tipi 2 savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iniş yaptığı belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren savunma işbirliği anlaşması kapsamında, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi.

Birkaç gün Baf'ta kalacak Fransız uçakları, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve Fransa'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.

Eylül ayında Fransa ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor.

Rum basınında 6 Ağustos'ta yer alan haberlerde, Fransa ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.