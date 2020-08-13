Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan fırkateynleri arasında 'sıcak temas'

Doğu Akdeniz’de Türk ve Yunan fırkateynleri arasında ‘sıcak bir temas’ gerçekleştiği iddia edildi.

Greek Armyvoice adlı internet sitesi, Doğu Akdeniz’de seyreden Yunan fırkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis’in birbirlerine ‘sürtündüklerini’ ancak ciddi bir çarpışma yaşanmadığını aktardı.

Sitenin aktardığına göre olay, Türkiye’ya ait Oruç Reis gemisinin sismik araştırma yaptığı bölgeye yakın bir noktada gerçekleşti. Yunan donanmasının siteye verdiği bilgiye göre Limnos ile Kemal Reis arasında bir çarpışma yaşanmadı.

Ancak site, genelkurmay başkanlığının olayı yalanladığını da aktardı.

Oruç Reis’in bu hafta arama faaliyetlerine başlaması üzerine Doğu Akdeniz’de tansiyon yeniden yükselmişti. Yunanistan Savunma Konseyi acil kodlu toplanırken, Başbakan Kiriakos Miçotakis de Türkiye'yle yaşanan gerilim nedeniyle acil koduyla ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.