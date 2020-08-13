Fransa ile Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tatbikat sırasında çekilen fotoğraf ve videoları paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre tatbikat Yunan ve Fransız fırkateynlerinin yanı sıra Fransa'ya ait bir helikopter gemisi katıldı.

Tatbikatın bugün Akdeniz'in doğu kesiminde, daha önce Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği alanı da kapsayan bölgede yapıldığı ifade edildi.

Tatbikat sırasında kademeli manevralar, ortak planlama, taktik alışverişi ve hava unsurlarının etkileşimi gerçekleştirilirken bunun, iki ülke ordularının savaşa hazırlık durumunu, muharebe kabiliyetini ve etkileşim seviyesini artırdığı vurgulandı.

İki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamında Rafale tipi iki Fransız uçağının Suda koyundaki 115. hava alayına ait tesislerin bakımının yapılması için kullanıldığı da kaydedildi.

'Yunan ordusu teyakkuzda'

Öte yandan İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin sismik arama faaliyetleri nedeniyle Akdeniz'de gerilimin yükselmesi üzerine Yunan ordusunun teyakkuza geçirildiğini yazdı. Habere göre Yunanistan, izindeki deniz ve hava kuvvetleri mensuplarını görev başına çağırdı.

Uluslararası İlişkiler Profesörü Konstantinos Filis, Guardian’a yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye arasında tırmanan gerilime işaret ederek, “1’den 10’a kadar bir derece verecek olursak, ikili ilişkilerin yedi ya da sekiz seviyesinde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Filis, “Bu, Yunanistan ve Türkiye arasında neredeyse 25 yıl içindeki en ciddi krize kolayca dönüşebilir. Eğer Türkiye, bu revizyonist gerilimi tırmandırma politikası yolunda devam ederse insani hata payı oldukça gerçek hale gelir” dedi.

Profesör ayrıca, bir anlaşmayla ya da uluslararası bir mahkeme kararıyla statüsü belirlenmemiş sularda sismik araştırma faaliyeti yürütmenin ‘basitçe yasa dışı’ olduğunu söyledi.